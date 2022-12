Procon de Volta Redonda é habilitado em sistema nacional de informação

Objetivo é dar maior agilidade aos atendimentos e integrá-los à Secretaria Nacional do Consumidor

O Procon de Volta Redonda foi habilitado ao ProConsumidor, sistema de uso interno dos Procons com registro nacional de reclamações e denúncia. A nova ferramenta substitui o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) e é ligada à Secretaria Nacional do Consumidor. O objetivo é dar maior agilidade aos atendimentos.

De acordo com o coordenador do Procon de Volta Redonda, o advogado João Silveira Neto, a medida também busca desafogar os juizados especiais cíveis, os populares Juizados de Pequenas Causas.

“A ideia é unificar o atendimento nacional. Ou seja, o consumidor que registrar uma reclamação no Ceará, conseguirá ter acesso a ela se estiver em Volta Redonda, por exemplo. E vice-versa. Pelo sistema também será possível convocar as empresas, notificar o cliente sobre audiências de conciliação, entre outros. Vamos dar maior agilidade ao processo”, garantiu Silveira Neto.

De acordo com levantamento do Procon Volta Redonda, 60% dos atendimentos no órgão têm relação com os serviços de telefonia, seguido por reclamações sobre crédito consignado (30%) e outras divergências como por exemplo problemas na entrega de produtos.

Foto: Cris Oliveira/PMVR