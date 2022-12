Adolescente é baleado no pé no bairro Santo Agostinho em VR

Um adolescente, de 17 anos, foi vítima de tentativa de homicídio ao ser baleado no pé, na noite de sábado no Morro da Caviana, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Policiais militares foram acionados no momento em que o menor estava sendo atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho. Ele informou que estava em um pagode, ouviu um estampido e, em seguida, percebeu que havia sido atingido.

Socorrido por populares, o adolescente disse não saber quem foi o autor do disparo. Foto: Destaque Popular