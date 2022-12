Bolsonaristas: raio atinge acampamento golpista em Brasília

Quatro manifestantes bolsonaristas foram atingidos por um raio neste domingo, dia 18, por volta das 14 horas no acampamento golpistas inconformados com o resultado das eleições em frente ao QG do Exército, neste domingo (18), em Brasília.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, quatro pessoas que tentavam se abrigar uma tempestade sob uma tenda ficaram feridas.

Três vítimas tiveram ferimentos leves, e uma mulher, de 45 anos, foi levada para o hospital em estado estável, mas com formigamentos, queimaduras e sinais vitais alterados.

Segundo informações dos Bombeiros, a ocorrência foi na Praça dos Cristais, que fica em frente ao quartel do Exército em Brasília. Três viaturas e 11 agentes se deslocaram ao local para ajudar os feridos.

Os golpistas pedem um golpe das Forças Armadas para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e manter Jair Bolsonaro no poder.

O acampamento em frente ao QG do Exército já foi alvo de inundações e frequentemente tem sofrido com as chuvas torrenciais que caem no Distrito Federal nesta época do ano.