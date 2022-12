Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em deslocamento quando avistaram o veículo VW Gol 1.0 (branco) por volta das 12h20min, em Barra Mansa. Durante abordagem os agentes constataram que o condutor estava transportando uma ave (coleiro) em uma gaiola no assoalho do veículo ao lado do passageiro. O homem não apresentou nenhum registro do animal.

O pássaro foi apreendido e encaminhado para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) de Barra Mansa (RJ). O condutor foi liberado em seguida, após assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.