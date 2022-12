PRF recupera veículo com registro de roubo na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta terça-feira, dia 20, por volta das 10h45min, durante patrulhamento tático, um veículo Fiat Uno Atractive 1.0 (preto), no km 310, da Rodovia Presidente Dutra, no Retorno Graal, em Resende.

Durante a abordagem, o condutor desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga pela contramão da via marginal. A equipe da PRF iniciou a perseguição, conseguindo abordar o veículo cerca de 1 km do local da tentativa da abordagem.

Quando o condutor parou o veículo, ele e dois caronas tentaram empreender fuga a pé, mas os agentes conseguiram detê-los. Foi preciso o uso de algemas. Os suspeitos disseram ser integrantes da facção TCP e possuem diversas passagens por roubo e tráfico de drogas.

Durante a fiscalização, também foi observado que havia indícios de adulteração no veículo. Ao ser feita uma consulta nos sistemas da PRF, foi constatado que o veículo original era o de placa RMD-0B60, com ocorrência de roubo registrada no dia 13 de junho de 2022 na 35ª DP no município do Rio de Janeiro (RJ).

Indagado pela equipe sobre a procedência do carro, o condutor afirmou que tinha pegado emprestado de um colega que mora em Resende (RJ). Todos foram encaminhados à 89° Delegacia de Polícia em Resende (RJ) para a registro e recuperação de veículo com registro de roubo/furto.