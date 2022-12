Um homem que transportava 5 mil pinos de cocaína e 440 de maconha da favela da Rocinha, no Rio, para Resende, foi preso na terça-feira, dia 20, no KM 235, sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Valença em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com as autoridades, as drogas estava dentro de um carro, escondida no interior do tanque de combustível. O tanque teria sido modificado justamente para transportar e ocultar o entorpecente.

O suspeito foi levado para a delegacia de Piraí, onde ficou preso em flagrante. (Foto: Polícia Civil)