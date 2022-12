Um homem de 29 anos foi preso por suspeita de atear fogo em sua própria casa na tarde de quinta-feira (22) no bairro Conforto, em Volta Redonda. O caso ocorreu na Rua 226 e o suspeito disse à policiais militares que cometeu o crime após uma discussão com a mãe, de 61 anos.

Ele disse também que estava com raiva e transtornado após a discussão, afirmando ainda que premeditou todo o ocorrido e que depois tiraria a própria vida. Na ocorrência policial não informa a proporção do incêndio e se o Corpo de Bombeiros chegou a ser deslocado para apagar as chamas.

Em conversa com os policiais, a mãe do suspeito relatou também que o seu filho a ameaçou de morte. A perícia foi acionada ao local do incêndio e os envolvidos foram levados para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o suspeito permaneceu preso por incêndio criminoso.