Cão Pitbull ataca criança e sua madrinha em Paty do Alferes

Um cão da raça Pitbull atacou na noite de sexta-feira, uma mulher e seu afilhado, de 2 anos, na Praça Benjamin Pedro Chaim, no Centro de Paty do Alferes (RJ). As vítimas foram socorridas por populares e levadas para o Hospital Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira (RJ).

Segundo o hospital, a criança sofreu uma fratura no braço esquerdo e uma fissura na parte esquerda da região do peito. O menino foi liberado e se recupera das lesões em casa. A madrinha do menino sofreu escoriações no joelho, recebeu atendimento e também foi liberada.

Na delegacia, as vítimas relataram que foram atacadas pelo pitbull que estava passeando com o seu dono na praça. Uma versão diferente foi contada pelo dono do animal. Ele contou que o cão estava dentro do carro quando se soltou de uma corda que o prendia e saiu pelo vidro que estava aberto quando a criança passou.

Segundo a Polícia Civil, o cachorro já havia atacado uma criança há cinco meses. Os responsáveis pelo animal foram levados para a delegacia de Miguel Pereira, que atende Paty do Alferes. Eles foram autuados por “não guardar com a devida cautela animal perigoso” e liberados em seguida.