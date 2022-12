O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da manhã deste sábado para apagar um incêndio na Padaria Jovem Pão, localizada no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, as chamas teriam começado durante a troca de um botijão de gás. O trânsito está interrompido no bairro no momento desta publicação.