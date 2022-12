Jovem é atingido nas costas por uma bala perdida em Barra Mansa

Um jovem, de 23 anos, foi atingido por uma bala perdida nas costas no fim da noite de sexta-feira, dia 23, na Rua Nestor de Carvalho, no bairro Vila Independência, em Barra Mansa.

A vítima foi socorrida por um popular e levada para a Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com o relato do rapaz aos agentes, por volta das 23h, ele saiu de casa para soltar um cavalo de sua propriedade em um pasto que fica no fim da rua. Ao abrir a porteira, escutou vários sons de tiros, vindos da parte alta de um morro nas proximidades.

Em seguida, o rapaz contou que sentiu uma dor nas costas e, ao passar a mão na região do corpo, percebeu que havia sido atingido, pois estava sangrando. Ele pediu ajuda a um vizinho e foi levado até o hospital. O rapaz contou ainda que há dois meses teve um desentendimento com um morador do Loteamento, que se encontra preso.