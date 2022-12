A pista sentido Rio de Janeiro da Dutra, em Barra Mansa, onde ocorreu o tombamento de uma carreta, foi totalmente liberada no início da madrugada, após mais de sete horas de paralisação para a remoção do veículo. O acidente aconteceu no km 288.

Motoristas que passavam pela rodovia chegaram a enfrentar quase 10 km de congestionamento, com o trânsito fluindo somente pela faixa da esquerda. A concessionária que administra a rodovia informou que ninguém ficou ferido e não houve queda de carga de papelão na pista.

– Muito tempo de paralisação -, questionou um motorista, que continuou. “Fiquei nervoso com a demora da liberação da pista. Um absurdo isso acontecer em uma rodovia que liga as duas mais importantes capitais do país”, criticou.

No momento desta publicação, as causas do tombamento eram desconhecidas. (Foto: Redes Sociais)