Veículo havia sido levado de uma locadora

Um carro que possuía registro de apropriação indébita desde junho do ano passado foi recuperado, na sexta-feira (23), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 116, em Belém de São Francisco (PE). O motorista do veículo foi detido na ação.

Durante a abordagem ao carro, a equipe da PRF realizou um procedimento de identificação e constatou que o veículo havia sido levado de uma locadora no Rio de Janeiro. Um homem havia alugado o carro no dia 18 de março de 2021 para devolver no dia seguinte, mas desapareceu com o veículo.

O motorista disse que havia adquirido o carro em Petrolina por cerca de R$100 mil, dando outro veículo de entrada e parcelando R$30 mil. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Belém de São Francisco.