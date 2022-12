Caveirão é usado para impedir baile funk clandestino no Eucaliptal

Agentes do 28ªº Batalhão da Polícia Militar receberam uma denúncia sobre um baile funk clandestino que estava sendo programado para a véspera de Natal, no bairro Eucaliptal em Volta Redonda.

O baile seria realizado numa quadra do bairro e teria o financiamento do crime organizado. Agentes da P2 (Serviço de Inteligência) informaram aos agentes que partiram para o local com o uso de um “Caveirão”.

O blindado, chamado de Caveirão, é usado em operações do 5° Comando de Policiamento de Área (CPA), sediado no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.