Os donos da padaria Guarda Mor, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, estão promovendo uma campanha a fim de arrecadar fundos para reerguer o estabelecimento comercial. O local fica na Rua A e pegou fogo no último sábado (24), véspera de Natal, com o incêndio mobilizando ao menos três viaturas do Corpo de Bombeiros. O objetivo da campanha é arrecadar ao menos R$ 30 mil e para isso foi disponibilizado um PIX e uma vaquinha (veja no fim da matéria como ajudar).

De acordo com Vagner Coelho Rodrigues, dono da padaria ao lado de sua esposa, Renata Rodrigues, o incêndio começou após um vazamento de gás na parte da produção. Segundo ele, foram destruídos dois, fornos, uma geladeira, três freezers e duas câmeras de fermentação de pão. “Além do balcão para atender o clientes”, lamentou Vagner.

No momento do incêndio, estavam no local onde começou o fogo o Vagner, a esposa e um rapaz. “Meus dois filhos estavam no balcão na parte de fora, além de duas funcionárias. Lembro de ter gritado para todos: ‘corre que tá pegando fogo!’. Em seguida, o meu cunhado entrou na parte da produção e me tirou ali de dentro. Foi um desespero”, disse.

Vagner contou que adquiriu a padaria há quatro meses, com a ajuda do cunhado. Vagner trabalhava no local com a esposa – na parte de produção de pães – antes de comprar o estabelecimento, que sempre foi um sonho para toda a família. “Todos os nossos sonhos, projetos e investimentos acabaram diante dos nossos olhos. Estamos se chão e a nossa única fonte de renda da família literalmente virou cinzas por conta do incêndio”, contou Renata, no texto de descrição no site da vaquinha online. Para ajudar com o PIX, Vagner disponibilizou o CPF 94537992700. Já a vaquinha, para ajudar, basta clicar no link abaixo e doar uma quantia.

https://www.vakinha.com.br/usuario/vagner-coelho-rodrigues