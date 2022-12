Dois irmãos foram presos na noite de domingo, dia 25, por tentarem intimidar policiais militares com garrafas quebradas e pedaços de pau na localidade conhecida como Vila do Sapo no distrito de Conservatória, em Valença. Um dos irmãos foi baleado na mão.

A polícia informou que os agentes foram recebidos pelos suspeitos com palavras de baixo calão ao irem até o local verificar uma denúncia de violência doméstica. Em seguida, um deles quebrou duas garrafas de vidro para intimidar a equipe da polícia, que deu um tiro para tentar controlar a situação, atingido a mão do suspeito.

Alterado com a situação, o outro irmão teria partido para cima dos policiais com pedaços de pau, fazendo, inclusive, ameaças de morte. Durante a situação, um policial ficou com a mão inchada. Ele e o suspeito baleado na mão foram levados a um hospital e foram liberados.

Em seguida, os dois irmãos foram levados para a delegacia de Valença. Eles vão responder por lesão corporal, ameaça, resistência, desobediência e desacato.