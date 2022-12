Continua em estado grave no Hospital São João Batista, a menina, de 11 anos, que estava no carro que capotou na quarta-feira, dia 28, no km 8, da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

Segundo a unidade hospitalar, a menor sofreu politrauma, contusão pulmonar e fratura de calota craniana, com hemorragia cerebral. A vítima está sedada e intubada, sendo acompanhada pela equipe de neurocirurgia do hospital.

Além desta vítima, uma mulher de 53 anos sofreu escoriações e foi atendida no local do acidente, sem necessidade de ser levada a uma unidade de saúde. Outros três acidentes ocorreram no mesmo dia no local.