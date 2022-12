A moradora de Barra Mansa, Márcia Marinho, vítima de um insulto na conta de um bar no bairro Ano Bom, publicou no fim da tarde desta sexta-feira (30) um vídeo nas redes sociais dizendo que irá processar apenas a ex-funcionária envolvida na constrangedora situação vivenciada por ela a noite de quinta-feira (30) dentro do estabelecimento. Ela recebeu a conta com a seguinte observação: “Picanha PRATO EXECUTIVO [OBS: ao ponto pra piranha vadia kkkk]”.

No vídeo, ela afirmou que o Speeto Lounge, localizado na Avenida Tenente José Eduardo, não é responsável pela conduta da mulher – demitida, segundo o estabelecimento – e que o empresário não compactua com o que aconteceu. “Fizemos um acordo e somente a antiga funcionária será processada. O Speeto Lounge não tem nada a ver com isso, mas a moça será responsabilizada pelo ocorrido”, disse.

Márcia ainda agradeceu as mensagens de apoio que recebeu nas redes sociais. “Me senti muito abraçada. Queria agradecer a todos pelo carinho e foi muito importante a mensagem de apoio que vocês me deram”, informou. A postagem de indignação contra o ocorrido também não consta mais no perfil de Márcia, somente as mensagens de agradecimento. A publicação gerou uma onda de solidariedade a Márcia, centenas de curtidas, comentários e compartilhamentos.

No fim da manhã, o Speeto Lounge se manifestou sobre o caso informando sobre a demissão e classificando a situação como lamentável, repudiando a conduta da funcionária. “A direção do restaurante vem a público esclarecer os fatos lamentáveis ocorridos na noite desta quinta-feira (29), em nossa loja, envolvendo uma funcionária e um casal de clientes. Desde já, repudiamos a atitude da funcionária e informamos ao público e aos nossos clientes que a mesma já foi desligada do nosso quadro”, informou o estabelecimento, esclarecendo algumas situações.

“O restaurante repudia de forma veemente qualquer manifestação e ataques contra mulheres.

– A funcionária responsável pelo ocorrido já foi desligada da função e será responsabilizada pelo fato.

– O restaurante está se retratando e providenciando total apoio jurídico e emocional a cliente. Além disso, estamos nos desculpando publicamente pelos fatos, o que mostra mais uma vez a nossa transparência com o ocorrido.

– A gerência e os responsáveis pelo restaurante não toleram qualquer tipo de tratamento desrespeitoso, discriminatório ou preconceituoso. Isso jamais aconteceu e todos os clientes sabem que procuramos sempre agir com cordialidade e respeito.

– Estamos realmente arrasados com o ocorrido e vamos buscar orientar e treinar ainda mais nossos funcionários para que tais situações jamais ocorram”. (Foto: Reprodução Facebook)