Operação da PRF e GCM é realizada em Resende

A Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal de Resende (GMR) promoveram na sexta-feira, uma Fiscalização Dirigida (Operação RodoVida), na frente da Delegacia da PRF, na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Paraíso, em Resende.

O objetivo foi orientar os condutores alertando para as ocorrências com maiores incidências como a falta do uso de cinto de segurança e Dispositivo de Retenção para o transporte de Crianças (DRC) para crianças de até 7 anos, uso indevido de celular na direção, ingestão de bebida alcoólica ou uso de entorpecentes antes de dirigir e outras violações as normas de circulação e conduta.

Associada também ao comando educativo foram feitas fiscalizações quanto ao estado de conservação dos veículos e seus equipamentos obrigatórios, reforçando a segurança viária em períodos festivos nas rodovias federais

Foi dado foco também aos pedestres quanto aos benefícios da travessa segura da BR-116 utilizando as passarelas e passagens de nível sinalizadas. Além de conscientização de motociclistas quanto ao uso indevido de passarelas para tráfego desses veículos, o que constitui infração gravíssima com penalidade multiplicada em três vezes, além do notório risco aos pedestres que por ali passam.

O comando contou ainda com a ajuda do Postão Móvel da PRF onde eram reproduzidos vídeos institucionais educativos para os motoristas flagrados em situações irregulares, os quais eram convidados a participar da iniciativa RodoVida da PRF para um trânsito mais seguro.

Balanço da Operação:

Oito veículos recolhidos aos pátios da PRF

13 veículos flagrados por falta de cinto de segurança

Dois por falta de DRC para crianças

O total foi de 43 veículos com alguma irregularidade