O condutor de um veículo Jeep Compass (cinza) foi flagrado na madrugada deste sábado, por volta das 3h35min, com o veículo parado com parte no acostamento e outra parte na Rodovia RJ-161, bairro Liberdade, em Resende.

Quando os agentes chegaram encontraram o veículo ligado e desconfiaram de que o motorista poderia ter ingerido bebida alcoólica. O homem foi levado para a DP de Resende e logo depois foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.

No IML, ele foi submetido ao teste de alcoolemia que deu positivo. O suspeito foi detido e vai responder no Artigo 306 (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência).

Foi solicitado auxílio da Guarda Municipal para as medidas administrativas. O veiculo ficou retido na delegacia e os pertences do acusado ficaram com inspetor em sede policial.