Homem é preso por furto de caminhonete em Itatiaia

Um homem, de 36 anos, foi preso nesta segunda-feira, dia 2, por policiais militares após o furto de uma caminhonete GM Montana em Itatiaia.

Policiais tomaram conhecimento do furto e conseguiram abordar o suspeito conduzindo a picape na Rua 1, no bairro Country Club, pouco depois de tomarem conhecimento do furto.

Ao ser abordado ele contou aos policiais que viu a chave na ignição e decidiu levar o veículo. Preso, ele foi levado para a Delegacia de Polícia no momento no momento em que o proprietário do veículo, de 68 anos, fazia um boletim de ocorrência do furto.

O proprietário desmentiu a versão contada pelo suspeito. Ele disse que parou para ajudar uma senhora quando o furto foi praticado. O homem ficou preso em flagrante.