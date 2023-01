Defesa Civil avalia parte que cedeu devido às chuvas, na altura da Serra da Mutuca, no distrito Amparo. Equipes do DER e governo estadual já foram acionadas

Um trecho da RJ-153, entre os distritos de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, e Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, está parcialmente interditado. Parte da estrada, na altura da localidade conhecida como Serra da Mutuca, cedeu devido às chuvas, que causaram o rompimento de manilhas. A Prefeitura de Barra Mansa enviou equipes para avaliar, sinalizar e orientar os motoristas que passam pelo local. Por se tratar de uma rodovia estadual, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades já foram comunicados sobre a situação.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, o trânsito no local está em meia pista.

“É importante que os motoristas que passam pelo trecho fiquem atentos quanto à situação e a orientação da Defesa Civil é evitar o trânsito de veículos, principalmente os pesados. Nós estamos com equipes trabalhando no local, mas já comunicamos os órgãos responsáveis, por se tratar de uma via administrada pelo Governo do Estado”, informou o secretário.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) já deslocou equipe para avaliar a situação. “Contatamos a Defesa Civil Estadual e estamos a caminho para emitir um laudo técnico e orientar os motoristas que passam pelo local”, disse o coordenador da COMPDEC, João Vitor Ramos da Silva.