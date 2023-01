Denit libera pista interditada na BR-364, em Engenheiro Passos

O Denit (Departamento Nacional de Trânsito) liberou na noite de quinta-feira, por volta das 21h20min a pista da Rodovia da BR-354 (Rio Caxambu), em Engenheiro Passos, em Resende.Uma barreira havia interditado totalmente a via nos dois sentidos por cerca de cinco horas. também esteve nos trabalhos para liberar a pista. A Defesa Civil aconselha redobrar atenção porque além dos riscos de deslizamento, a pista fica escorregadia com as chuvas intermitentes desta semana.

Segundo Flávio Germano, coordenador da Defesa Civil os motoristas precisam ter muito cuidado. “O solo está muito encharcado por causa da chuva que permanece”, aconselhou Germano.

A Defesa Civil está finalizando a limpeza da canaleta de drenagem para escoamento de águas pluviais.