Um homem identeificado com sendo Victor Luis da Silva Jesus, 21 anos, foi vítima de tentativa de homicídio ao ser baleado nesta sexta-feira, dia 6, na Rua Andrelândia no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. O homem foi socorrido por populares e levado ao Hospital São João Batista, onde passou por cirurgia.

No momento desta publicação, não havia informações sobre o estado de saúde dele. As circunstâncias da tentativa de assassinato também são desconhecidas. Ele levou tiros no abdômen, coxa direita e esquerda e nádega esquerda. No momento está passando por cirurgia.

A Polícia Militar está na unidade médica tentando levantar mais informações. O caso foi registrado na delegacia e será investigado. Em consulta ao sistema, foi verificado que a vítima possui duas passagens por tráfico de drogas.