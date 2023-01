Carro roubado é recuperado pela Polícia Militar em Resende

Policiais militares recuperaram um Fiat Idea (prata) placa HIK-1545 (Gravataí-RS) durante patrulhamento na noite de sábado por volta das 23 horas, na Rua Ouro Preto, Condomínio Gardênia no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende.

Os agentes estavam em patrulhamento quando desconfiaram de dois suspeitos que estavam no interior do veículo. Ao tentar efetuar abordagem o condutor e os ocupantes abandonaram o carro e fugiram para um local de mata. A polícia consultou nos sistemas e verificou que havia divergência com a numeração do chassi.

No interior do veículo foi encontrado no porta-luvas o documento do carro com a placa LSX-7265 que após consulta no portal constatou ser produto de roubo. Os policiais conduziram o veículo para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende para o registro de recuperação de veículo roubado.