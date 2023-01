A queda de uma árvore na tarde de sábado interditou a RJ-137, na altura do Mirante da Serra, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí. Segundo informações de populares, o trânsito foi normalizado poucas horas depois após a retirada dos galhos que foi feita pelo Corpo de Bombeiros.

Ninguém ficou ferido. Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 2443-0345. Foto: Redes Sociais