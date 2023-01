A policial militar Lília Maria de Freitas Teixeira, lotada no 10º BPM (Barra do Piraí), salvou na tarde deste sábado (7) uma mulher que havia se jogado no Rio Preto, em Rio das Flores. O fato ocorreu no distrito de Manoel Duarte.

Segundo a PM, a agente estava em horário de almoço quando sua guarnição foi acionada por populares para verificar informação de que uma mulher havia acabado de se atirar no rio, nos fundos de uma casa. Chegando, os policiais encontraram a mulher em cima de uma árvore e flagraram ela se jogando no rio.

Ao ver a cena, imediatamente a policial Lília se atirou dentro do rio, nadou até a mulher e arrastou ela até a margem, de acordo com a PM. A mulher, que não teve o nome revelado, foi levada para o Hospital Geral Dr. Luiz Pinto e seu estado de saúde é estável.

Atualmente, Lília é lotada na 3ª Companhia, em Valença. (Foto: PM/Divulgação)