Policia Militar prende jovens suspeitos de furtos em Pinheiral

Policiais militares detiveram neste domingo, dia 8, dois jovens, de 20 e 18 anos, suspeitos de cometerem furtos portando uma espingarda em Pinheiral.

Os dois suspeitos foram encontrados em um imóvel no Beco Sebastião Pacheco, no bairro Oriente. Uma denúncia anônima de moradores informando que os dois estavam ameaçando as pessoas levaram os agentes até os suspeitos.

Com eles foram apreendidos quatro cartuchos, três luminárias, três câmeras de monitoramento e três celulares. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Pinheiral.