Suspeito troca tiros com policiais e foge em seguida em Barra do Piraí

Uma equipe de policiais do Batalhão Rodoviário de Piraí (BPRv), composta pelos policiais, sargento M. Gonçalves e os soldados Mancebo e Araújo foi atacada à tiros durante uma tentativa de abordagem a um suspeito que usava uma tornozeleira eletrônica na tarde de sábado, dia 7, na RJ-137, na Rua Elias José Asmar, no bairro Vila Helena, em Barra do Piraí.

Os policiais reagiram e atingiram o suspeito na perna. Mesmo assim ele conseguiu fugir em direção à comunidade Química, abandonando 72 pinos de cocaína. A companheira do suspeito foi apreendida e levada parra a Delegacia de Polícia, onde foi ouvida e liberada em seguida. O fugitivo baleado foi autuado em tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra a guarnição.