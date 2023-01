A Polícia Militar apreendeu na quarta-feira, dia 11, um carro Citroën C-4 Cactus com registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro, na Rua J, na Vila dos Remédios no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Em seu interior os agentes encontraram uma roupa para camuflagem, um chapéu também camuflado, duas toucas-ninjas, mochila e capa de colete.

Segundo os policiais, a placa ostentada pelo carro é de outro pertencente à montadora Peugeot, de Porto Real. Ainda segundo os agentes, outro vidro foi colado sobre o para-brisas do carro clonado, com vestígios de remarcação dos sinais de identificação.

Os policiais militares conseguiram identificar através da placa original que o veículo pertencia a uma locadora. Um guincho foi enviado ao local a fim de que o veículo Citroën C-4 Cactus fosse levado para a delegacia de Barra Mansa, onde o carro será periciado. Foto: Polícia Militar