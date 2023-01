Um jovem de 19 anos, suspeito de envolvimento no assassinato de Joathan Silva, de 45, na quarta-feira (11), foi preso pela Polícia Civil no fim da noite do dia do crime. O assassinato ocorreu na Rua 32, no Parque Mambucaba (antigo Perequê), e a vítima era de Volta Redonda. O suspeito foi encontrado na Rua Mário das Graças Toledo, no mesmo bairro.

O rapaz estaria pilotando a moto utilizada na prática do assassinato, cometido pelo garupa, de 24 anos. Ele está foragido e imagens de uma câmera de segurança teria flagrado o homicídio. Durante a ação, a polícia também apreendeu 119 tiras de maconha, um fuzil 762 e a moto utilizada pela dupla.

Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Informações sobre o suspeito foragido podem ser passadas ao telefone do Disque Denúncia Angra, por meio do 0300 253 1177, sendo que não é necessário se identificar. As denúncias também podem ser feitas por aplicativo ou pelo Facebook.

Joathan era morador do bairro Jardim Cidade do Aço. Ele era casado e a viúva dele é de Angra.