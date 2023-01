Ponte desaba no distrito de Avelar, em Paty do Alferes

Uma ponte que ligava o distrito de Avelar com o bairro Granja Nova Califórnia desabou na manhã desta terça-feira, dia 24, na RJ-125, em Paty do Alferes.

As chuvas intermitentes dos últimos dias podem ter abalado a estrutura do solo provocando a queda da ponte. Segundo a Defesa Civil municipal, não houve feridos. Nenhum veículo ou pedestre passava quando a estrutura desabou.

A prefeitura de Paty informou em nota que já comunicou o fato do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro). Para os motoristas, a alternativa é utilizar a Rua Antônio L. Fernandes (Estrada do Jacob, rua da fábrica Rigotex). (Foto: Redes sociais)