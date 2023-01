Volta Redonda preparado para enfrentar o Resende

O Volta Redonda encerrou na tarde desta terça-feira, dia 24, a sua preparação para o clássico diante do Resende, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O duelo entre as equipes acontece nesta quarta-feira, dia 25, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Sob o comando de Rogério Corrêa, os atletas foram ao gramado e logo após a atividade iniciaram a concentração no CT do Voltaço. Com desgaste muscular, os laterais Gilson e Wellington Silva, o zagueiro Sandro Silva e o atacante Berguinho estão fora de combate. Portanto, o Volta Redonda deve ter duas alterações com relação a equipe que venceu o Audax na última rodada.

O provável Volta Redonda para enfrentar o Resende é: Jefferson, Iury, Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.