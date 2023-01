Quatorze suspeitos de envolvimento no assassinato do sargento da Polícia Militar, Renato Tostes Carvalho, em Paraty, na última terça-feira (24), já haviam sido presos até a noite desta quinta-feira (26). A operação, deflagrada pela Polícia Militar, com equipes da 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), sob comando do Coronal Rodrigues, em conjunto com policiais civis, comandados pelo delegado Marcello Russo, completou 48 horas de duração.

De acordo com a Polícia Militar, dos 14 presos, dois suspeitos estariam diretamente envolvidos na morte de Tostes, que era lotado no 33º BPM (Angra dos Reis), e estava a caminho do trabalho, de moto, quando foi baleado por criminosos.

Segundo a PM, o objetivo da operação é buscar os envolvidos no crime, elucidando os fatos e colhendo materialidade e provas dos acontecimentos. A PM informou ainda que outros dois suspeitos estão sendo procurados.

Durante a ação, os policiais, que contam com o apoio do Serviço Reservado de agentes do 33º BPM, já apreenderam seis armas de porte individual, um fuzil (este que teria sido utilizado para matar Tostes), e uma réplica de fuzil. A PM informou também que na operação foi localizado o veículo que teria sido usado no crime, além de apreender uma grande quantidade de drogas.