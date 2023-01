Um parapentista, de 41 anos, caiu na tarde desta quinta-feira, dia 26, por volta das 15h30min e ficou agarrado em uma árvore nos fundos do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Nogueira, policial rodoviário federal, explica como foi que o homem foi visto agarrado a uma árvore. “O zelador do posto estava nos fundos e veio nos avisar que tinha um homem de capacete na árvore. Quando cheguei ao local me deparei com o indivíduo pendurado pelas cordas do parapente na árvore” contou Nogueira.

Os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros para resgatar o praticante. Ele contou aos agentes que iniciou o salto em Japeri (Rio) e veio através de térmicas e vento até Barra Mansa, onde estava acostumado a pousar, mas, hoje ocorreu o acidente.

O paraquedista é do Rio de Janeiro. Ele fez contato com amigos para buscá-lo no posto PRF.