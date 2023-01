O motorista de um veículo Vectra (Chevrolet) perdeu o controle do volante no final da tarde desta sexta-feira, dia 27, e subiu no canteiro da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no km 285, no trevo do bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local. O trânsito sofreu pequena retenção. Não há informações sobre feridos. Foi necessário acionar um caminhão guincho para a retirada do veículo do local.