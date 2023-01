De acordo com informações da Defesa Civil do município de Valença, com 56 mm de chuva registrados na noite desta última sexta-feira, 27 de janeiro, o bairro Cambota foi o mais prejudicado com a chuva, com a formação de uma cabeça d’água na região. Uma grande quantidade de água desceu dos morros e um córrego que corta a localidade transbordou. Algumas ruas do bairro ficaram cheias de água e lama, causando desmoronamento de pequenos muros e casas alagadas, com perdas materiais.

De imediato o Corpo de Bombeiros foi acionado e a Defesa Civil junto com a Secretaria de Assistência Social prestaram os primeiros atendimentos.

No bairro Santa Maria, cortado pelo mesmo córrego a ponte de acesso desabou e o local está sem acesso para veículos.

PREFEITURA EM AÇÃO

De imediato a Defesa Civil acionou a Secretaria de Assistência Social que com determinação do Prefeito Fernandinho Graça, estiveram no local atendendo moradores que tiveram residências atingidas.

A Secretaria de Serviços Públicos em força-tarefa com a equipe do INEA, com a inspeção da Coordenadoria de Limpeza Pública, estão fazendo a raspagem da lama, retirada de terras, varrição e lavagem das ruas.

Já a Secretaria de Assistência Social montou uma base de atendimento no Centro Cultural Nação Mestiça, realizando o cadastramento de pessoas que sofreram perdas materiais.

PONTE DO BAIRROSANTA MARIA

Com a força das águas a ponte de acesso ao Bairro Santa Maria desabou, prejudicando o acesso de veículos no local e moradores estão sem a possibilidade normais de sair e entrar na localidade. Mas, equipes da Prefeitura já estão no local com máquinas, caminhões e pranchões de madeiras para a reconstrução da ponte e liberar o trânsito o mais rápido possível.

“Seguindo determinação do Prefeito Fernandinho Graça estamos com equipes da Prefeitura dando todo apoio necessário à população atingida pela enchente no bairro Cambota. Ficamos até a madrugada, e chegamos cedo, realizando até agora 35 cadastros de pessoas com perdas materiais. De imediato já fizemos a entrega de:

– Kit limpeza: 28

– Alimentação: 22

– Roupas: 5

– Colchão: 23

– Cobertores: 18

– Água: 15

– Telha: 3

Fica o alerta de que em qualquer emergência entrar em contato com o Corpo de Bombeiros 193 e imediatamente será acionado a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social, assim como toda equipe da Prefeitura de Valença.