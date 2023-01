Um jovem, de 23 anos, foi preso na noite de domingo, após invadir um restaurante localizado na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom em Barra Mansa.

O proprietário do estabelecimento acionou a Polícia Militar que encontrou o suspeito dentro de um fogão à lenha do restaurante. Com o rapaz foram apreendidos um alicate, um saco com R$ 19 em moedas, nove chicletes e um isqueiro.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde ficou preso em flagrante por tentativa de furto qualificado.