A ligação entre jogos de apostas e os videogames têm sido alvo de debate pela imprensa nos últimos anos, especialmente no tocante às lootboxes. Agora, com o cassino de GTA Online de Grand Theft Auto V, também houve polêmicas, mantendo-se indisponível em vários países.

Os cassinos e jogos de apostas não são uma grande novidade nos games: desde Sonic em suas fases icônicas sobre o tema, até empresas de games e suas infinitas máquinas de pachinko no Japão, ou no ocidente com jogos como Red Dead Redemption 2 tendo uma comunidade assídua em Poker, podendo ser jogado internamente em seu modo online. GTA, todavia, alcança um novo nível no que se trata desses jogos, tendo um cassino quase que completo pros jogadores gastarem seu dinheiro do jogo da forma que quiserem.

Todavia, por escolha da própria Rockstar Games, considerando a opinião negativa em torno das lootboxes para jovens abaixo dos 18 anos, é provável que a Rockstar mantenha banido permanentemente as apostas do jogo em certas localidades. Alguns jogadores questionam-se sobre a natureza desta restrição, tendo em conta que as lootboxes continuam sendo permitidas, mas alguns governos já demonstraram o seu desagrado pela prática, pedindo a retirada da prática nos games.

No Brasil, conforme está sendo estudado o retorno de cassinos físicos e é permitido de certa forma os totalmente online, como o NetBet Cassino Brazil, parece ter sido um sinal verde pra que a Rockstar não se preocupasse com o jogo no país. Red Dead Redemption 2, com o pôquer em seu modo online, teve as mesmas restrições, por envolver “apostas” no jogo que é considerado um “esporte mental”, na realidade.

Na DLC de GTA Online: Casino e Resort Diamond, há um espaço comunitário onde os jogadores podem interagir uns com os outros e realizar uma série de atividades típicas de um cassino.

No local reservado para jogos você poderá realizar diversas atividades como jogos típicos de um cassino como poker, caça-níqueis, bingos e blackjack. O lugar ainda possui uma cobertura com SPA, serviços VIP e outras atividades mais relacionadas à estética para os personagens in-game. Além disso, novas missões de história foram adicionadas com foco nessa atualização.

Todavia, na franquia Grand Theft Auto, a presença de cassinos já é comum por se encaixar na temática do enredo dos jogos, porém, essa DLC vem para dar ao jogador a experiência de estar de fato em um cassino. Usando como exemplo o jogo GTA San Andreas, o cassino era apenas um lugar para que o jogador fosse iniciar as missões, pois o espaço não passava de uma sala com música tocando ao fundo, luzes piscando e poucos seguranças.

E para quem possui uma conta no Twitch Prime, pode associá-la com à da Social Club e “comprar” uma casa no cassino gratuitamente, além de receber GTA$1,2500,00 no jogo, dando um início com maiores oportunidades à sua experiência no Cassino e Resort Diamond.

Enquanto GTA 6 (VI) continuar apenas nos rumores e nas teorias, essa atualização é uma das que dão mais um tempo para a Rockstar avançar em seus projetos e deixar os fãs mais assíduos entretidos por mais algum tempo.

A DLC está disponível gratuitamente junto do jogo para PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series S/X e PC. As versões de PS3 e Xbox 360 não recebem mais atualizações no modo online.