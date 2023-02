Carros fumacê intensificam combate à dengue em Barra Mansa

Período chuvas fortes aumenta a proliferação do mosquito transmissor da doença

Durante o verão, a combinação de umidade com altas temperaturas é um fator determinante para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana. Esse aumento ocorre porque o período reprodutivo do mosquito fica mais curto, fazendo com que ele se reproduza com maior velocidade.

Para combatê-lo, as equipes de Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa reforçam neste mês a atuação dos carros fumacê nas ruas da cidade. O município conta hoje com um veículo pulverizador espacial UBV e FOG. De acordo com o supervisor de Vigilância, Antônio Marcos Rodrigues, o inseticida utilizado é um adulticida de última geração – utilizado em ações de saúde pública.

“Nós orientamos os moradores a abrir as janelas das residências para que o produto possa atingir os mosquitos que estão alojados no interior das casas. Pedimos também que eles cubram ou recoloquem as caixas de criação de abelhas, além de não deixar crianças correndo atrás do veículo, para evitar acidentes”, informou Antônio Marcos.

O supervisor alertou que outros insetos podem ser afetados pelo produto, reforçando a importância da aplicação com critério, somente em ocasiões específicas, reduzindo dessa forma o impacto ambiental.