Guarda Municipal de Volta Redonda completa 68 anos

Culto ecumênico e café da manhã marcaram as comemorações na sede da corporação, na Ilha São João

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) completou, nesta quinta-feira (9), 68 anos de criação. A importante data foi comemorada com um culto ecumênico na sede da corporação, na Ilha São João, com a presença de agentes, convidados e os religiosos da igreja Congregação Cristã do Brasil, seguido de delicioso café da manhã.

“A história da Guarda Municipal se confunde com a fundação do município de Volta Redonda, uma vez que a sua criação está inserida na primeira lei municipal”, lembrou o subcomandante da GMVR, inspetor Antônio Almico.

“A corporação é motivo de orgulho para todos nós, e devemos sempre buscar a aproximação da sociedade, fortalecendo o nosso trabalho e a nossa corporação”, salientou o comandante da Guarda Municipal, inspetor Silvano de Paula.

A presença dos guardas municipais nas ruas é fundamental para o ordenamento e a segurança pública, e isso se deve ao trabalho árduo, dedicado e competente dos agentes.

Atualmente, a GMVR faz parte da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), criada em 2021 com o objetivo de impulsionar a área da segurança pública. A secretaria recebeu investimentos em gestão e em profissionais especializados para atender à população de forma mais eficaz, através das ações integradas entre os órgãos ligados à segurança pública existentes no município.

“Quero parabenizar à GMVR, através dos guardas municipais ativos e inativos, que construíram uma referência na segurança pública, por meio da pessoalidade, pertencimento e aptidão, colaborando para a qualidade de vida ainda maior em Volta Redonda”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela GMVR/Secom/PMVR