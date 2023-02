Policiais militares foram informados através do 28º BPM que havia um veículo VW Voyage, ano 2012 (preto), placa LOA-, produto de furto, que estava abandonado na manhã desta quinta-feira na Rua 150, no Centro de Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e constataram de que o veículo tinha algumas avarias como: para choque dianteiro e traseiro danificados, para-brisa trincado e arranhões nas laterais.

O carro estava com as portas e o porta malas trancados e sem a placa da frente. Segundo a Polícia Militar, houve o apoio da Guarda Municipal que rebocou o veículo para o pátio da 93ª DP, onde foi feito o registro de recuperação do veículo.