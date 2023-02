Primeiro encontro teve participação de gestores municipais do estado e envolveu debate sobre políticas públicas para os jovens do estado

A coordenadora municipal de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, participou, na última semana, de um encontro com o novo secretário estadual de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Isquierdo, que apresentou o novo superintendente estadual da Juventude, Marcelo Matos, durante reunião na Câmara de Vereadores do Rio, na capital carioca. Participaram ainda os gestores de Angra dos Reis e Niterói, que compõem os 32 municípios com políticas para juventude, que possuem participação no Forjuve/RJ (Fórum Estadual de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude), o qual Larissa é a presidente.

De acordo com a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, o objetivo do encontro foi uma apresentação da nova Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável (Seijes), que uniu as antigas secretarias de Juventude e de Envelhecimento Saudável, além de debater a implementação de políticas públicas para jovens de todo o estado do Rio.

“A reunião foi um primeiro contato com o novo secretário e também o novo superintendente, no qual nos foi sinalizado que da secretaria terá uma importante atenção daqui em diante. Conversamos por horas e eles ouviram cada demanda e cada projeto que acontece em Volta Redonda e nos outros municípios do estado”, afirmou Larissa, acrescentando que a reunião também contou com apresentação do que foi feito pelo Forjuve no último ano, e quais os maiores desafios dos gestores municipais fluminenses.

O novo secretário elogiou o encontro e colocou a secretaria à disposição para os interessados em ajudar. “Foi uma reunião muito produtiva, de muito diálogo, pensando sempre nos jovens do nosso estado. O pensamento é comum: vamos fortalecer a política estadual de juventude. E a secretaria está aberta para todos que queiram contribuir nesse sentido”, afirmou o novo secretário Alexandre Isquierdo.

Larissa avaliou como muito positiva a reunião, destacando o momento vivido pelo estado do Rio com a criação da nova secretaria, e o desenvolvimento dos municípios, principalmente aqueles que trabalham a política de juventude.

“É sempre muito importante pensarmos em uma política de estado. Enquanto gestora, saio muito animada e sei que temos muita coisa pela frente, tanto como Médio Paraíba quanto como Volta Redonda, e também outras regiões. Temos muito o que pensar, desenvolver e articular, para que os municípios se ajudem. Nosso único objetivo é construir uma política de juventude sólida para os fluminenses, destacando sempre meu papel enquanto Forjuve: de interiorizar as ações”, concluiu a coordenadora. Fotos de divulgação/Secom/PMVR