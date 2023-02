O corpo do morador de Resende, Flávio Brito de Souza, de 37 anos, foi encontrado em um lago na tarde de quinta-feira (9) em Barra Mansa. A vítima foi reconhecida por familiares e foi encontrada por um mergulhador do Corpo de Bombeiros, no distrito de Floriano.

O cadáver estava perto da Estrada Virgílio Vilella. Os parentes chegaram a fazer um boletim de ocorrência pelo desaparecimento de Flávio e a notícia foi divulgada pelos meios de comunicação da região.

As causas da morte ainda são desconhecidas e o caso está sendo apurado pela Polícia Civil.