Casa de dois andares pega fogo no Pinto da Serra, em Volta Redonda

Uma casa de dois andares está pegando fogo na manhã desta sexta-feira (10) no bairro Pinto da Serra, em Volta Redonda. O incêndio mobilizou ao menos cinco ambulâncias do Corpo de Bombeiros e ocorre na Avenida Francisco Torres, perto do Detran.

Não havia nenhum morador dentro do imóvel, de acordo com as primeiras informações. Os bombeiros, segundo apurado, encontraram lixo e bastante material inflamável dentro do imóvel. Os agentes foram acionados por vizinhos.

O incêndio ainda atingiu parcialmente um caminhão parado em frente a residência. No momento desta publicação, os bombeiros continuavam no local controlando as chamas.