Homem é assassinado com oito tiros no bairro Cotiara em Barra Mansa

Ravelli Remolu da Silva Arantes, de 28 anos, foi assassinado na noite da quinta-feira, dia 9, na Rua José Hipólito, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Segundo a polícia, a vítima foi atingida com oito tiros por dois homens que estavam em uma motocicleta. Após o crime, os dois fugiram em direção a Rodovia Presidente Dutra. A perícia esteve no local recolheu próximo ao corpo, sete estojos de calibre 45.

Ravelli havia deixado a cadeia em setembro do ano passado, mas na delegacia havia outro mandado de prisão preventiva contra ele. Ele era investigado por suspeita de participação, em maio de 2022, no assassinato de um casal em um bar da Cotiara.

Ravelli também estava sendo investigado por ter lançado uma granada contra o DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) da Cotiara, em 29 de junho de 2019. O irmão da vítima, João Vitor de Arantes, de 25 anos, foi morto no último dia 28 e, conforme informações da polícia, também tinha envolvimento com tráfico e era suspeito de homicídios, assim como a vítima. Foto: Redes sociais