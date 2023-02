A CCR-RioSP, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra está informando que as pistas de descida e subida da Serra das Araras estão interditadas desde às duas horas desta madrugada, dia 10, devido a queda de barreiras.

Os deslizamentos de terras ocorreram no km 243, pista sentido Rio de Janeiro (Serra das Araras) e no km 225, pista de subida, no sentido São Paulo da BR-393 (Dutra), em Piraí. Segundo a CCR RioSP devido as fortes chuvas que ocorreram na região provocaram os deslizamentos de terras.

A CCR RioSP orienta os motoristas que evitem transitar pela rodovia até que a pista esteja liberada. Técnicos da concessionária já estão no local. Segundo a concessionária, a medida é temporária e tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Uma vistoria está marcada para as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, para avaliar as condições do local e a possível liberação do tráfego no trecho interditado.