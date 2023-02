Defesa Civil interdita RJ-153 em Barra Mansa

A Defesa Civil de Barra Mansa interditou, no final da tarde desta sexta-feira (10), o km 23 da RJ 153, no trecho que liga o distrito de Nossa Senhora do Amparo ao distrito de Santa Isabel, em Valença. A informação foi confirmada pelo coordenador do órgão, João Vitor da Silva Ramos, depois das chuvas desta semana, que pioraram a situação no local, onde parte da pista cedeu no início do mês passado. A estrada é uma das ligações do Sul Fluminense com o Sul de Minas.

A erosão, que levou à proibição do trânsito pesado no trecho, piorou neste fim de semana, depois de outros temporais de verão. O próprio coordenador da Defesa Civil afirmou que veículos pesados não respeitaram a proibição de passar pelo local. “Mesmo com a interdição de janeiro, muitos veículos pesados continuaram passando, o que ajudou a aumentar ainda mais a erosão”, disse.

A responsabilidade de manutenção da rodovia é do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro), que foi procurado na manhã desta sexta, mas não respondeu aos questionamentos a respeito da estrada. De acordo com João Vitor, técnicos do órgão são aguardados neste sábado para uma nova avaliação.

A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural recomendam que os condutores passem por Rancho Grande, saindo em Quatis e tendo acesso à Rodovia Presidente Dutra, ou por Valença, saindo em Barra do Piraí. (Fotos: Thiago Moreira) Informa Cidade