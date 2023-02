Colisão envolve dois carros e deixa condutor com ferimentos em Valença

O veículo Honda HRV (branco), conduzido por um idoso foi atingido na traseira no início da tarde de quinta-feira, dia 9, por volta das 12h10min, ao diminuir a velocidade ao passar pelo quebra-molas por um veículo VW Gol (prata), conduzido por um homem, de 46 anos, no km 80, da RJ-145, no bairro Aparecida, em frente a Vila Militar, em Valença.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) estiveram no local, onde já havia uma viatura da Polícia Militar. O local já tinha sido desfeito pelos envolvidos. O condutor do Honda, de 84 anos, já tinha sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Escola de Valença.

A vítima ficou internada em observação. O registro foi feito pelos agentes presentes.