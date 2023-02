Padaria é assaltada no bairro Jardim Tiradentes em Volta Redonda

Uma padaria foi assaltada na manhã desta sexta-feira, dia 10, na Rua 852, no bairro Jardim Tiradentes, em Volta Redonda. Na fuga, os criminosos roubaram o carro e dinheiro de um cliente, de 61 anos, e abandonaram o veículo a poucos metros do local do roubo, fugindo por uma área de mata.

Os criminosos levaram do caixa da padaria R$ 500. Já do idoso, os ladrões levaram R$ 1,8 mil e abandonaram o carro dele – um Peugeot – a 300 metros do estabelecimento. As vítimas informaram que os bandidos – não especificaram quantos eram – estavam armados.

Os policiais fizeram buscas pelas redondezas, mas nenhum deles foi encontrado.