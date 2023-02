Forte chuva provoca alagamentos em Barra do Piraí

As fortes chuvas desta segunda-feira, dia 13, provocaram alagamentos em vários pontos da cidade de Barra do Piraí. A água invadiu casas, estabelecimentos comerciais e chegou arrastar alguns carros.

As cheias atingiram também o pátio de um posto de combustíveis no Centro. Um veículo VW Gol foi arrastado na Rua Franklin de Moraes, próximo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. O veículo quase caiu dentro do Rio Piraí.

O dono do veículo contou que o carro estava estacionado e foi arrastado pela correnteza. Há informações também de ruas alagadas na Vila Helena, e no bairro Maracanã e cobriu a passagem de nível que liga os bairros Química e Vila Helena.

Por volta das 18h30min, a Defesa Civil divulgou outra nota dando conta de que não foram registrados deslizamentos de terra até aquele horário.